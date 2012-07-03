Asterisk & vTiger CRM

Система:

Есть настроенный и рабочий сервер телефонии на базе Asterisk 1.8 и CRM vTiger, выполняющая только одну функцию - приклеивание тикетов (заявок, карточек обращения) к звонкам. Интеграция CRM и Asterisk осуществлена при помощи модуля yaii 2.0. При звонке (напрвление не важно) всплывает окошко с предложением создать запись о вызове с полями ФИО абонента и т.п. Связывает этот тикет и звонок в логе астериска уникальный параметр UID, взятый у Астериска. Ведется запись звонков в мп3 файлы, название которых, отчасти, и есть UID, т.е. в БД они так же подвязаны.

Проблема:

Звонки, как правило, у нас переадресовутся, т.к. мы являемся call центром. На событие [входящий/исходящий вызов]->[перенаправление (трансфер) его на внешний номер] создается 3-4 строчки в логе астериска, при чем в первых двух есть UID, в других нет, инормация о звонке разбросана по строкам ( в одной номер звонившего, в другой на кого перенаправили, еще в двух наши номера) а нужна 1 строчка, с одним UID и со всеми номерами учавствовавшими в звонке, или это могут быть все те же строки (менее предпочтительно) но чтобы во всех был заполнен один и тот же UID, дабы эти строки можно было потом склеить.