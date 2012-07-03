Мониторинг упоминаний

Написать скрипт ежедневно проводящий мониторинг Интернета на упоминание определенного запроса (например "масло шел" или "иванов иван иванович").

Мониторинг по проиндексированным страницам (яндекс и google), а так же по соцсетям (fb и ВК) + twitter. Результат в виде таблицы (№, ссылка на упоминание, краткое содержание).

Должна быть возможность добавлять, редактировать и удалять запросы. Задавать частоту проверок (сколько раз в сутки), и возможность запускать в ручную.