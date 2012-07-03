Движок ShopCms версии 3.1.1. Модули\дополнения нужны с установкой. 1.Модуль покупки комплектом (пример allo.ua) 2.Интегрированный модуль для смены фонов-баннеров сайта (пример shop.1csc.ru) 3.Модуль слежения за ценой Цена ...
Мониторинг упоминаний
Написать скрипт ежедневно проводящий мониторинг Интернета на упоминание определенного запроса (например "масло шел" или "иванов иван иванович").
Мониторинг по проиндексированным страницам (яндекс и google), а так же по соцсетям (fb и ВК) + twitter. Результат в виде таблицы (№, ссылка на упоминание, краткое содержание).
Должна быть возможность добавлять, редактировать и удалять запросы. Задавать частоту проверок (сколько раз в сутки), и возможность запускать в ручную.
Заявки фрилансеров
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