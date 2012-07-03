Доработка сайта на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок89 просмотров

Требуется небольшая доработка. ТЗ прилагаю. В дальнейшем, надеюсь, на постоянное сотрудничество.

13 лет назад
Andrew1984
Софьин 
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров