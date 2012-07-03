Доработать функционал сайта на DLE

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Закрыт2 заявки174 просмотра

Необходимо доработать функционал сайта на DLE версии 9.5/9.6, во вложении задание.

Заявки без указания сцены и сроков не рассматриваются.

DLE
13 лет назад
sanfteam
Алексей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$50
18 дней
Очень разочарован, по началу показалось, что Александр добросовестный и надежный исполнитель. Но к сожалению он подвел меня. Если коротко, человек определил сроки на задание 3 дня, я дал ему 18(!) дней, по истечению 28 дней он так и не объявился, на ЛС не отвечает (хотя каждый день бывает на сайте), на эл. почту тоже не отвечает.

Заявки фрилансеров

prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад