Доработать функционал сайта на DLE

Очень разочарован, по началу показалось, что Александр добросовестный и надежный исполнитель. Но к сожалению он подвел меня. Если коротко, человек определил сроки на задание 3 дня, я дал ему 18(!) дней, по истечению 28 дней он так и не объявился, на ЛС не отвечает (хотя каждый день бывает на сайте), на эл. почту тоже не отвечает.