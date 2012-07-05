Небольшая доработка сайта на Битрикс

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Завершен1 заявка180 просмотров

ТЗ во вложении. Предлагайте цену и сроки выполнения.

13 лет назад
Andrew1984
Софьин 
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ifoggy
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$1
1 день
Работа выполнена быстро и качественно. Еще не раз буду обращаться к Вячеславу. Рекомендую!
Приятный заказчик,чёткие задачи, сотрудничеством доволен!

Заявки фрилансеров

ifoggy
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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