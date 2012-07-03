Требуется небольшая доработка. ТЗ прилагаю. В дальнейшем, надеюсь, на постоянное сотрудничество.
Нужно прикрутить Сhronopay к Joomla 2,5
Есть сайт по бронированию отелей на Joomla 2.5 с установленным компонентом Jomres ( www.jomres.net/index.php ). Необходимо прикрутить и настроить платежный шлюз с Chronopay ( www.chronopay.com/ru/ ).
Просьба огласить сроки и стоимость.
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