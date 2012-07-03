Нужно прикрутить Сhronopay к Joomla 2,5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка100 просмотров

Есть сайт по бронированию отелей на Joomla 2.5 с установленным компонентом Jomres ( www.jomres.net/index.php ). Необходимо прикрутить и настроить платежный шлюз с Chronopay ( www.chronopay.com/ru/ ).

Просьба огласить сроки и стоимость.

Joomla
13 лет назад
speci-alist
Дмитрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров