Cервис взаимодействия с API туроператоров

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Закрыт1 заявка281 просмотр

Необходимо написать сервис взаимодействия с API туроператоров. (база данных MySql и код PHP)

Все Актуальные предложения по турам от разных туроператоров должны показываться на сайте компании.

Пример сайта http://www.otpusk.com/search/

Программистам Без опыта работы с API туроператоров просьба не беспокоить

MySQLPHP
13 лет назад
sergip
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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