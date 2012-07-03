Полный редизайн сайта + создание модулей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок109 просмотров

саит основан на shopos.ru

саит posuda77.ru нужно переделать под проект mvideo.ru с похожими модулями.

примерныи макет саита

13 лет назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров