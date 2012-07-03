Вот есть страница http://35net.ru/sale/17906.html необходимо реализовать добавление комментариев на сайте.
Написать функцию для темы wordpress
Доброго времени суток.
Ищу опытного разработчика сайтов на CMS Wordpress, пока требуется написать небольшую функцию.
В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество.
Сам занимаюсь разработкой сайтов на этом движке, но бывает что не хватает времени.
Оплата по завершению работ и тестирования у себя на сервере. Webmoney.
Сроки 1 день
Имеем таблицу (структура в приложении). В ней хранится информация о городах.
Нужно сделать следующие функции (что б я их смог добавить в function.php)
1. Новый пункт меню в админке с названием Города.
2. В этом разделе должно быть добавление и удаление городов (редактирование не требуется).
input_название_города | input_url | Удалить
input_название_город | input_url | Удалить
input_название_города | input_url | Удалить
итд.
input_название_города | input_url | Добавить
Вывод городов с сортировкой по названию. Проверка на наличие города, что б не добавляло дубли (вывод ошибки: Такой город уже существует).
3. Функция вывода городов в виде выпадающего селекта:
function echo_city () - которая должна выводить:
итд
Предлагайте пожалуйста свои цены в проекте.
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