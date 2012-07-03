Написать функцию для темы wordpress

Доброго времени суток.

Ищу опытного разработчика сайтов на CMS Wordpress, пока требуется написать небольшую функцию.

В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество.

Сам занимаюсь разработкой сайтов на этом движке, но бывает что не хватает времени.

Оплата по завершению работ и тестирования у себя на сервере. Webmoney.

Сроки 1 день

Имеем таблицу (структура в приложении). В ней хранится информация о городах.

Нужно сделать следующие функции (что б я их смог добавить в function.php)

1. Новый пункт меню в админке с названием Города.

2. В этом разделе должно быть добавление и удаление городов (редактирование не требуется).

input_название_города | input_url | Удалить

input_название_город | input_url | Удалить

input_название_города | input_url | Удалить

итд.

input_название_города | input_url | Добавить

Вывод городов с сортировкой по названию. Проверка на наличие города, что б не добавляло дубли (вывод ошибки: Такой город уже существует).

3. Функция вывода городов в виде выпадающего селекта:

function echo_city () - которая должна выводить:

итд

Предлагайте пожалуйста свои цены в проекте.