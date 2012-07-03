Скрипт, показывающий разный текст в завис. от URL

Нужно написать скрипт, который будет выводить разный текст, в зависимости от УРЛ входящей страницы.

Дальше он должен сохранять настройки в coockies, чтобы при повторном поещении текст был тот-же.

Применение: показ разных е-мейл/телефонов на сайте людям, которые зашли с разных ссылок (реклама adwords, direct и т.д.)