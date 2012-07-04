Простой парсер

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Завершен13 заявок204 просмотра

Нужно написать простой парсер сайтов почта-россии.рф и spsr.ru

При передаче парсеру get-ом параметров post=1&id=19624551205592 скрипт должен выдать страницу почты россии с результатом поиска по данному идентификатору, при передаче post=2&id=306212328 скрипт должен выдать страницу спср с результатом поиска по данному идентификатору.

Заплачу 20$.

13 лет назад
SPb-Group
Андрей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Inviseble_Demon
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$20
1 день
Все сделано быстро, и без вопросов, я доволен, спасибо)
Лоялен в общении, оплата своевременная, точность постановки задачи. Сотрудничеством доволен - буду рад повторному.

Заявки фрилансеров

Inviseble_Demon
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад