Натянуть готовый front-end на json api

Поверх json api json.teztour.com/ натянуть готовую верстку интерфейса с небольшими наворотами (ajax филтры по выдаче). В приложенном ТЗ все подробности.

В аттаче 3 скриншота основного функционала. Выбор вариантов для поиска в поп-апе на календаре, поисковая выдача и фильтры, заказ в раскрывающемся списке

Предлагайте стоимость и сроки исходя из ТЗ. Работа с грамотным техническим специалистом, часть задач отдаем на фриланс т.к. жмут сроки