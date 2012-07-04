Виджет плеера из VK

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок108 просмотров

Необходимо написать код виджета для вставки плеера vk на сайт с определенным id трека.

13 лет назад
mix76
Игорь 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров