Модуль генерации yml файла для компонента Джумла

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Закрыт1 заявка69 просмотров

Джумла 1.5 и компонент Estate Agent Improved PRO. нужно сделать модуль или плагин, для выгрузки для яндекса.

Joomla
13 лет назад
alexsuzd
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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denkolmychenko
Ден 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
20 отзывов(-3)
13 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

denkolmychenko
Ден 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
20 отзывов(-3)
13 лет назад