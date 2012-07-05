Доработка сайта на DLE

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка131 просмотр

Необходимо доработать сайт в соответствие со списком правок. Бюджет 5.000 руб

DLE
13 лет назад
bashmakovnikita
Никита 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров