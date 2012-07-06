Изменить вывод страницы категории на Wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка121 просмотр

Нужно сделать возможность выводить товары на странице категории в зависимости от настроек в каждой категории (по 2,3,4 товара в ряд). Модуль WP Ecommerce.

Плюс подправить верстку на той же странице.

WordPress
13 лет назад
metal2001
Дмитрий 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Kirky
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$25
2 дня
Отличный специалист. Рекоммендую.
Сотрудничество прошло замечательно. Заказчик дал дополнительное время из-за (как оказалось) усложения задачи. Оплатил своевременно, без запинок.

Заявки фрилансеров

Kirky
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад