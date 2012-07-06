Необходимо доработать сайт в соответствие со списком правок. Бюджет 5.000 руб
Изменить вывод страницы категории на Wordpress
Нужно сделать возможность выводить товары на странице категории в зависимости от настроек в каждой категории (по 2,3,4 товара в ряд). Модуль WP Ecommerce.
Плюс подправить верстку на той же странице.
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