Модуль для популярных CMS

Требуется разработать модуль для нескольких популярных систем управления интернет-магазином на основе API онлайн-сервиса conpay.ru.

Функционал модуля:

1. Модуль интегрируется в систему нативным способом установки дополнительных компонентов каждой конкретной CMS без изменения программистом её исходного кода.

2. Модуль так же легко должен уметь удаляться из CMS.

3. Переменные, используемые в API, и другие настройки модуля должны редактироваться через систему управления CMS.

4. Модуль добавляет код API сервиса на страницы товара, списка товаров, корзины (оформления заказа) интернет-магазина.

5. В API передается информация о товаре или товарах текущей страницы и покупателе сайта, если он авторизован на сайте при просмотре страницы товара, списка товаров, или, на странице оформления заказа, информация, которую он ввел в форму заказа.

Требуется разработка модуля для следующих CMS в приоритетном порядке:

1. HostCMS

2. 1C-bitrix

3. Joomla! VirtueMart 1.1.x и 2.х.х.

4. Simpla

5. OpenCart

6. WebAsyst

7. OsCommerce

8. UMI CMS

9. Amiro CMS

10. Drupal Ubercart

Вы можете взять на себя модуль как для одной, так и для нескольких CMS.

Модуль для HostCMS нужен чем быстрее, тем лучше, максимум - в пятницу.