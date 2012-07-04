Необходимо доработать сайт в соответствие со списком правок. Бюджет 5.000 руб
Необходимо перенести сайты.
Необходимо сделать перенос сайтов.
Есть два сайта необхоодиом сделать перенос их под разные домены.
Заявки фрилансеров
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