Плавное изменение цвета фона на javascript

На сайте есть блок с фильтрами. Например, http://www.superposuda.ru/kastruli.html под заголовком идут выпадающие списки "Любая цена", "Все производители" и т.д., они на сером фоне. Нужно визуально выделять их при заходе на страницу.

Идея выделять их так: человек заходит на страницу и серый фон в момент захода должен быть желтым, но за несколько секунд плавно превратиться в серый. Похожий механизм посмотрите здесь http://uk.bestfares.amadeus.net/r/CKACAWP6LI. Наведите посередине на любой рейс , там появится кнопочка pin, нажмите ее. Предложение перемещается в верх, фон у него становится желтым, и за несколько секунд переходит в белый. Нужно сделать по аналогии.

От вас нужен будет скрипт и html код, который я встрою на сайт.

Оплата WMR.