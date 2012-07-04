Поправки для виртумарта

http://nails.yna.co.il/

почему то заклинило (не показывает) звездочки на товаре. http://nails.yna.co.il/product/3d-nail-stickers/3d-nail-sticker-1-2-detail напротив ITEM # 102 написано Rating: Not Rated Yet а должны быть звездочки как на других товарах вот тут например все нормально звездочки есть - http://nails.yna.co.il/product/3d-nail-stickers/3d-nail-sticker-1-detail

в виджете корзины в хидере не обновляются количество товара при добавлении в корзину.

нужно поставить другой модуль для входа, что бы можно было залогиниться через фейсбук.

пишите в скайп мой скайп brndcrte