Поправки для виртумарта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки115 просмотров

http://nails.yna.co.il/

почему то заклинило (не показывает) звездочки на товаре. http://nails.yna.co.il/product/3d-nail-stickers/3d-nail-sticker-1-2-detail напротив ITEM # 102 написано Rating: Not Rated Yet а должны быть звездочки как на других товарах вот тут например все нормально звездочки есть - http://nails.yna.co.il/product/3d-nail-stickers/3d-nail-sticker-1-detail

в виджете корзины в хидере не обновляются количество товара при добавлении в корзину.

нужно поставить другой модуль для входа, что бы можно было залогиниться через фейсбук.

пишите в скайп мой скайп brndcrte

13 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров