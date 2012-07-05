Доделать (переделать) скрипт листалки. JavaScript

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки127 просмотров

Небольшое ТЗ в приложении. Тестово сайт расположен здесь: seo-eskort.ru Первым делом, исходя из задачи, нужно знать возможно так сделать или нет. Ну и конечно если возьметесь - цена вопроса и срок.

Стоимость намеренно не сталю, так как не знаю объем работы и сложность. Определять вам.

JavaScript
13 лет назад
In-TAME
51 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 лет назад
$70
1 день
Евгений настоящий профи. Создавая проект я даже не знал, возможно ли так сделать или нет, а Евгений просто взял и сделал, быстро и без единого "косяка". Спасибо.
Все четко, ясно и понятно. Как результат - быстро выполненная работа.

Заявки фрилансеров

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 лет назад

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