Нужно доделать сайт на Оpencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки157 просмотров

нужно поменять цвет меню и шапку. Макет в приложение

Цена и сроки

13 лет назад
llolla
Катя 
41 год
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

kolex_k
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов(-2)
13 лет назад
$20
1 день
Сделал все доработки быстро, приятен в общение. Думаю будем сотрудничать
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

kolex_k
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов(-2)
13 лет назад