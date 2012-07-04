Сделать так, чтобы сайт "летал"

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок283 просмотра

Есть сайт на Yii Framework (магазин).

Грузятся страницы и происходят процессы на сайте весьма медленно.

Пишите ориентировочную цену за работу (она здесь указана ориентировочно) и какими методами вы можете достичь поставленной цели.

Yii
13 лет назад
ArinaIvanova
Арина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров