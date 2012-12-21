Требуется 2 PHP-программиста, желающих работать удаленно в команде над разработкой сайта услуг транспортной компании. Мы ожидаем: - опыт разработки на Symfony 2 - уверенное знание PHP/MySQL на уровне выше среднего; - ответственный подход к работе - своевременное выполнение поставленных через ...
Являемся партнёрами:
- компании 1C-Bitrix
- компании Артикус, разработчика скрипта Shop-Script. Все виды модификаций этих магазинов, изготовление шаблонов, дизайна, продажа лицензий
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Нужно разработать frontend часть для отображения данных полученных js через websocket. Детали в личной переписке. Только для имеющих опыт реализации подобных проектов! Обязательно оставляйте примеры выполнных работ с websocketHTML-верстканет заявокЗакрыт10 лет назад
Набираем команду опытных PHP специалистов для разработки сайта с нуля. Нужно сделать основные паблик разделы: 1) Форма регистрации 2) Форма заказа 3) Корзина 4) Страница оплаты 5) Личный кабинет клиента А также разработка многофункциональной админ панели и виджета для размещения информации на сторонних сайтах. Верстка макетов ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $2500
Есть аплет написанный на JAVA (сетевой клиент для взаимодействия с сервером), который отправляет и получает команды от сервера. Нужно разобраться в протоколе работы и написать код для эмуляции команд, которые отправляет клиент на сервер Детали в ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт11 лет назад
В связи с тем что верстальщик не может завершить полностью проект https://www.weblancer.net/projects/476553.html ищется опытный и ответственный исполнитель, который сверстает оставшиеся макеты (порядка 15) и при необходимости внесет правки в уже сверстанные макеты и новые. Работы немало, ...Завершен11 лет назад
Необходимо сверстать страницу с контролами для сайта. Это тестовая работа, после ее выполнения верстка всех страниц сайта (не менее 10 макетов). Мы ищем хорошего исполнителя, который будет оперативно делать верстку и необходимые исправления. Нужен опыт верстки и ...HTML-верстка2 исполнителяЗавершен11 лет назад
Ищем программистов на Drupal 7 для разработки сайта Необходимы: - умение работать в команде - опыт от 2 лет - уверенные знания jQuery для front-end - умение работать с Git - выполнение заданий в срок - постоянная доступность во время работы по ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищем программистов на Drupal 7 для разработки сайта Необходимы: - умение работать в команде - опыт от 2 лет - уверенные знания jQuery для front-end - умение работать с Git - выполнение заданий в ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищем хорошего программиста, который с Drupal на ты, для работы над сайтом; требуется внедрение дизайна, разработка дополнительный модулей. Требования: - умение работать в команде - опыт от 2 лет - уверенные знания jQuery для front-end - выполнение заданий в срок - ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Для начала необходимо сделать прототип главной страницы, далее верстка всей мобильной версии сайта (порядка 30 шаблонов страниц). 1) используем jQuery Mobile (из-за большой кроссбраузерности на мобильных платформах) 2) Верстаем минимум под 480x800 3) Каждый скроллер (тач интерфес, ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо перенести новостной сайт (и несколько текстовых страниц, а также создать фотогалерею), который работает на ucoz'е (порядка 100 страниц) на Joomla с сохранением материаловСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
На сайте http://bit.ly/x3FZoE есть окно с Live Auctions (работает с 21:00 до 03:00 мск) скриншот пригалается Нужно сделать скрипт который будет собирать данные с этого потока и записывать в базу данных.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужна помощь специалиста java. Есть java аплет - нужно понять и объяснить алгоритм работы некоторых функцийПрочее2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужна помощь специалиста java. Есть java аплет - нужно понять и объяснить алгоритм работы некоторых функцийПрочее2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать скрипт для логина на сайт. Подробности по PMВеб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется создать классы для генерации pdf документов, предположительно используя библиотеку tcpdf. В документах всего 10 страниц, пример страницы прилагается (прошу заметить что в документах будет больше табличных данных чем представлено в примере) Исполнителю будет представлен .indd ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо несколько одно-несколько кадровых банеров Конкретное задание будет предоставлено исполнителю Просьба давать ссылки на портфолиоБаннеры26 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать верстку одного psd макета (общие элементы, различное внутреннее содержани 13 слоев) Знание jquery на среднем уровне Приступить нужно в ближайшие пару днейЗавершен13 лет назад
Существует конфликт скрипта слайдера ( blog[dot]egorkhmelev[dot]com/2010/03/jquery-slider-update/ ) и других jquery скриптов Возможно уже кто-то сталкивался с этим. Пожалуйтса пишите в icqПрочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист для переверстки страниц под язык с письмом справа налево Просьба указывать опыт верстки для любого языка с письмом справа налевоЗакрыт13 лет назад