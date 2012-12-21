astronyx

Михаил astronyx

 
43 годаБеларусь/Минск
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Являемся партнёрами:

- компании 1C-Bitrix

- компании Артикус, разработчика скрипта Shop-Script. Все виды модификаций этих магазинов, изготовление шаблонов, дизайна, продажа лицензий

  • Symfony2 back-end программист удаленно (PHP/MySQL)

    Требуется 2 PHP-программиста, желающих работать удаленно в команде над разработкой сайта услуг транспортной компании. Мы ожидаем: - опыт разработки на Symfony 2 - уверенное знание PHP/MySQL на уровне выше среднего; - ответственный подход к работе - своевременное выполнение поставленных через ...

    PHPMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание frontend с использованием websocket

    $500

    Нужно разработать frontend часть для отображения данных полученных js через websocket. Детали в личной переписке. Только для имеющих опыт реализации подобных проектов! Обязательно оставляйте примеры выполнных работ с websocket

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Долгосрочный проект сайта услуг на Symfony 2

    Набираем команду опытных PHP специалистов для разработки сайта с нуля. Нужно сделать основные паблик разделы: 1) Форма регистрации 2) Форма заказа 3) Корзина 4) Страница оплаты 5) Личный кабинет клиента А также разработка многофункциональной админ панели и виджета для размещения информации на сторонних сайтах. Верстка макетов ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Работа с Java-аплетом

    $2500

    Есть аплет написанный на JAVA (сетевой клиент для взаимодействия с сервером), который отправляет и получает команды от сервера. Нужно разобраться в протоколе работы и написать код для эмуляции команд, которые отправляет клиент на сервер Детали в ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка (порядка 15 макетов), срочно

    В связи с тем что верстальщик не может завершить полностью проект https://www.weblancer.net/projects/476553.html ищется опытный и ответственный исполнитель, который сверстает оставшиеся макеты (порядка 15) и при необходимости внесет правки в уже сверстанные макеты и новые. Работы немало, ...

    JavascriptHTMLjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка страниц

    Необходимо сверстать страницу с контролами для сайта. Это тестовая работа, после ее выполнения верстка всех страниц сайта (не менее 10 макетов). Мы ищем хорошего исполнителя, который будет оперативно делать верстку и необходимые исправления. Нужен опыт верстки и ...

    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка сайта на Drupal

    Ищем программистов на Drupal 7 для разработки сайта Необходимы: - умение работать в команде - опыт от 2 лет - уверенные знания jQuery для front-end - умение работать с Git - выполнение заданий в срок - постоянная доступность во время работы по ...

    DrupaljQuery
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка сайта на Drupal 7

    Ищем программистов на Drupal 7 для разработки сайта Необходимы: - умение работать в команде - опыт от 2 лет - уверенные знания jQuery для front-end - умение работать с Git - выполнение заданий в ...

    DrupaljQuery
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Drupal программист

    Ищем хорошего программиста, который с Drupal на ты, для работы над сайтом; требуется внедрение дизайна, разработка дополнительный модулей. Требования: - умение работать в команде - опыт от 2 лет - уверенные знания jQuery для front-end - выполнение заданий в срок - ...

    DrupaljQuery
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка мобильного сайта на jQuery Mobile

    Для начала необходимо сделать прототип главной страницы, далее верстка всей мобильной версии сайта (порядка 30 шаблонов страниц). 1) используем jQuery Mobile (из-за большой кроссбраузерности на мобильных платформах) 2) Верстаем минимум под 480x800 3) Каждый скроллер (тач интерфес, ...

    iOSjQuery
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайта на Joomla

    Необходимо перенести новостной сайт (и несколько текстовых страниц, а также создать фотогалерею), который работает на ucoz'е (порядка 100 страниц) на Joomla с сохранением материалов

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • PHP: Работа с потоком данных

    На сайте http://bit.ly/x3FZoE есть окно с Live Auctions (работает с 21:00 до 03:00 мск) скриншот пригалается Нужно сделать скрипт который будет собирать данные с этого потока и записывать в базу данных.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • PHP генерация pdf файлов

    Требуется создать классы для генерации pdf документов, предположительно используя библиотеку tcpdf. В документах всего 10 страниц, пример страницы прилагается (прошу заметить что в документах будет больше табличных данных чем представлено в примере) Исполнителю будет представлен .indd ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание баннеров

    Необходимо несколько одно-несколько кадровых банеров Конкретное задание будет предоставлено исполнителю Просьба давать ссылки на портфолио

    Баннеры26 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка div'ами + знание jquery

    Необходимо сделать верстку одного psd макета (общие элементы, различное внутреннее содержани 13 слоев) Знание jquery на среднем уровне Приступить нужно в ближайшие пару дней

    jQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
nehovaysyatopol
Антон 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Верстка страниц
Всё ок, совместной работой доволен
Антон неплохой верстальшик, плохо то что не довел проект до конца, а оставил посередине.
Ответный отзыв
Oxana-Joy
Оксана 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
80 отзывов
$150
10 баллов
10 лет назад
Верстка (порядка 15 макетов), срочно
Михаил хороший заказчик, всегда на связи, рекомендую)
Только положительные впечатления о работе!
Ответный отзыв
macnaked
36 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Создание сайта на Joomla
Очень приятно работать с этим человеком. Никаких заморочек (как это иногда бывает), все четко и ясно. Извините, если где то допустил оплошности, и в то же время огромное спасибо за оцененный труд и оплату! Спасибо, что оплатили даже больше, чем мы договаривались! :)
Спасибо за работу
Ответный отзыв
sergiuc
Сергей 
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$180
10 баллов
12 лет назад
PHP генерация pdf файлов
Хороший заказчик. Адекватное поведение. Оплата вовремя. Рекомендую!!!
Спасибо за хорошую работу
Ответный отзыв
prodev
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$150
10 баллов
13 лет назад
Верстка div'ами + знание jquery
Исключительно положительные впечатления.
Большое спасибо за работу. Самый адекватный верстальщик с которым приходимлось работать. По всем пунктам - 10 баллов. Будем обязательно работать еще.
Ответный отзыв