Администратор сайта на удалённую работу

Приглашаем администратора сайта со знанием html. Удаленная работа. Полное наполнение сайта (транспортная тематика с форумом). Администрирование‚ модерирование форума‚ обновление сайта (добавление текста, фото, видео и др. материалов). Несколько часов в день.

Мониторинг информации в сети интернет по тематике с добавлением информации на сайт.

Проведение адресной e-mail рассылки.

Требования - добросовестность, адекватность и минимум 4 часа он-лайн в день.

Жду предложений.

Всем спасибо!