Доработка сайта Битрикс

Необходимо доработать сайт medtechnika-plus.ru, а именно:

1.Заменить структуру (вид) деревообразного каталога товаров (разделы, подразделы) и сделать как на сайте,например medshoppnz.ru (картинка и название)

2. Добавить раздел "Полезная информация" на правую сторону сайта с возможностью добавления статей (инфо) как на вышеуказанном сайте.

3. Добавить раздел скидки (в этом разделе будет описываться накопительная система скидок + возможность загрузки картинок дисконтных карт). Можно

4.Закинуть на сайт печать купона скидки 3% как на вышеуказанном сайте.

Меня интересует цена и сроки выполнения. В дальнейшем планируются еще доработки.