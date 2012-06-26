Доработка структуры сайта на МОДХ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки100 просмотров

Нужен специалист с глубоким знанием МОДХ, для доработки структуры сайта www.pereplanirovkamos.ru.

Знание МОДХ должно действительно хорошим, наличие подтвержденных проектов.

13 лет назад
andrey-stmotor
Андрей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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