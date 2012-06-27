Редактирование сайта на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки92 просмотра

Добрый день, есть готовый сайт на битриксе, нужно внедрить туда слайдер и блок акций.

13 лет назад
Flashik
Сергей 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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