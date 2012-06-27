Необходимо изменить представление карточки товара - упростить. Упростить процедуру регистрации пользователей, улучшить процесс оформления заказа и совершения покупки с точки зрения юзабилити. Блок Корзины - сделать более заметным (например закрепить у правого края ...
Редактирование сайта на Битрикс
Добрый день, есть готовый сайт на битриксе, нужно внедрить туда слайдер и блок акций.
Заявки фрилансеров
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