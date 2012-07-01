Webasyst - нужно прикрутить выгрузки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки118 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо прикрутить выгрузки CSV складских остатков от партнеров,с регулярным обновлением, к Webasyst.

Webasyst
13 лет назад
serg1254
Сергей 
52 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

djtelega
Олег 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$40
2 дня
Всем рекомендую! Отличная работа,доволен на все 100 баллов.Долго не мог найти адекватного специалиста.На этот раз повезло! Сразу понял суть работы,внес свои дополнения и посоветовал как лучше всё сделать.По ходу вылезли разные подводные камни,которые быстро решались.Сроки выполнения строго выдерживаются,что очень важно.Кроме всего порядочный и приятный человек с хорошим чувством юмора - из Одессы же!) Буду обращаться на 100%!
Приятный заказчик, задание объяснил четко и понятно, в процессе выполнения всячески содействовал, всем таких заказчиков. Никаких проблем, одни положительные эмоции ;)

Заявки фрилансеров

djtelega
Олег 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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