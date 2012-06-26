Изменение карточки товара на VirtueMart

Необходимо изменить представление карточки товара - упростить. Упростить процедуру регистрации пользователей, улучшить процесс оформления заказа и совершения покупки с точки зрения юзабилити. Блок Корзины - сделать более заметным (например закрепить у правого края экрана). ТЗ прилагается.

Договор с выбранным исполнителем регистрируется в arbitrage.webmoney.

P.S. Наличие скайпа для общения голосом — обязательное условие участия в заявке. Если у вас нет звуковой карты, микрофона или еще чего-нибудь, не трудитесь предлагать свою кандидатуру.