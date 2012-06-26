Нужен специалист с глубоким знанием МОДХ, для доработки структуры сайта www.pereplanirovkamos.ru. Знание МОДХ должно действительно хорошим, наличие подтвержденных проектов.
Переделка магазина на VM
Требуется специалист по virtuemart для переделки существующего магазина, установки фильтров, дополнения полей в админки в virtuemart.
Обязательное условие - наличие в порфолио работ с VM (приветствуется нестандартные, самописные модули и плагины для него).
Предпочтение будет отдаваться адекватной стоимости.
ТЗ сбрасываю кандидатам.
Выбранный исполнитель
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