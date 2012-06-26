Требуется специалист по virtuemart для переделки существующего магазина, установки фильтров, дополнения полей в админки в virtuemart. Обязательное условие - наличие в порфолио работ с VM (приветствуется нестандартные, самописные модули и плагины для ...
Создание форума района города на базе IPB
Создание форума района Зюзино на домене zyzino.ru
Сейчас действует журнал в ЖЖ zyzino.livejournal.com
Требуются консультации по приобретению лицензии на форум, настройка стилей IPB и самого форума.
Покажите форумные проекты, которые сами сделали.
Для людей, знающих IPB
Заявки фрилансеров
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