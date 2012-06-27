Нужен парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок153 просмотра

всем привет, нужен не сложный но качественный парсер для набивки каталога инет магазина

13 лет назад
surok7
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Изменение карточки товара на VirtueMart

    $50

    Необходимо изменить представление карточки товара - упростить. Упростить процедуру регистрации пользователей, улучшить процесс оформления заказа и совершения покупки с точки зрения юзабилити. Блок Корзины - сделать более заметным (например закрепить у правого края ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создания приложения для Фейсбук и ВКонтакте

    необходимо создать приложение для консультации пользователей для ФБ и ВК, работа приложения в формате вопрос оператору - ответ от оператора. за более подробной информацией в Лс или скайп elgin_vova

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание форума района города на базе IPB

    Создание форума района Зюзино на домене zyzino.ru Сейчас действует журнал в ЖЖ zyzino.livejournal.com Требуются консультации по приобретению лицензии на форум, настройка стилей IPB и самого форума. Покажите форумные проекты, которые ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переделка магазина на VM

    $100

    Требуется специалист по virtuemart для переделки существующего магазина, установки фильтров, дополнения полей в админки в virtuemart. Обязательное условие - наличие в порфолио работ с VM (приветствуется нестандартные, самописные модули и плагины для ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка сайта

    $100

    Необходимо доработать функционал таблицы заказов авиа и жд билетов. Сделать смс-сервис на почту при получении жд или авиа заявки. сайт https://www.билетбезпроблем.рф

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт создать (Битрикс)

    $250

    Нужен программист на bitrix'e для создания персонального сайта. Все страницы по разделам отрисованы в ПСД. Нужна HTML верстка и программирование. Просьба в ответе указывать: -скайп (ОБЯЗАТЕЛЬНА ВОЗМОЖНОСТЬ ГОВОРИТЬ ГОЛОСОМ) ...

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсер ссылок в файл, интеграция с вордпресс

    Здравствуйте! Нужен человек, который может создать парсер, который будет парсить ссылки на торрент файлы с сайта Рутор.орг и группировать на другом сайте в табличке похожей к той, которая на сайте первоисточнике. ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка сайта Битрикс

    Необходимо доработать сайт medtechnika-plus.ru, а именно:  1.Заменить структуру (вид) деревообразного каталога товаров (разделы, подразделы) и сделать как на сайте,например medshoppnz.ru (картинка и название)  2. Добавить раздел "Полезная информация" на правую сторону сайта с ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад