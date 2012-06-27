Разработка ui компонента, as3

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок94 просмотра

Разработка ui компонента (кнопка) по определенным требованиям для flash cs5 на as3.

13 лет назад
GusakYuriy
Юрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров