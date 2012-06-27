Внести изменения на флеш карту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок142 просмотра

На сайте есть карта метро (на флеш), где указаны адреса магазинов (всплывающие окна с адресом и фото).

Нужно убрать пару магазинов, добавить пару новых, где-то изменить фото.

Жду предложений с ценами и сроками.

13 лет назад
Niagara
Ирина 
41 год
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

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Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

wildbanner
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад