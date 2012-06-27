Необходимо изменить представление карточки товара - упростить. Упростить процедуру регистрации пользователей, улучшить процесс оформления заказа и совершения покупки с точки зрения юзабилити. Блок Корзины - сделать более заметным (например закрепить у правого края ...
Удалить дубли страниц магазин на Джумла 1.5
Магазин http://shutnik(.)com(.)ua нужно качественно почистить дубли страниц, которые создаёт Джумла, возможно придётся это делать вручную в Гугл Вебмастере.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуется разработать систему-модуль к сайту. Веб-интрефейс системы должен быть разработан на основе ajax - каждое действие должно происходить без перезагрузки всей старницы кроме первоначальной загрузки. На примере DWG Система сложная, поэтому ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Добрый день, есть готовый сайт на битриксе, нужно внедрить туда слайдер и блок акций.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5
Есть софт для рассылки http://codecanyon.net/item/newsletter-mailer-v13/149365 Использует: Swift Mailer и CakePHP И есть проблема: в Яндексе не отображаются картинки. (т.е. остальные сервисы и почтовые клиенты видят нормально). - нужно зафиксить. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! В нашем магазине, сделанном на платформе Amiro CMS, нужно сделать правки в модуле расчета стоимости заказа и добавить туда акции, которые будут у нас проходить в магазине в следующем месяце. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
всем привет, нужен не сложный но качественный парсер для набивки каталога инет магазинаВеб-программирование11 заявокЗакрыт13 лет назад
необходимо создать приложение для консультации пользователей для ФБ и ВК, работа приложения в формате вопрос оператору - ответ от оператора. за более подробной информацией в Лс или скайп elgin_vovaВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Необходимо прикрутить выгрузки CSV складских остатков от партнеров,с регулярным обновлением, к Webasyst.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Создание форума района Зюзино на домене zyzino.ru Сейчас действует журнал в ЖЖ zyzino.livejournal.com Требуются консультации по приобретению лицензии на форум, настройка стилей IPB и самого форума. Покажите форумные проекты, которые ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется специалист по virtuemart для переделки существующего магазина, установки фильтров, дополнения полей в админки в virtuemart. Обязательное условие - наличие в порфолио работ с VM (приветствуется нестандартные, самописные модули и плагины для ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад