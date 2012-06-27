Удалить дубли страниц магазин на Джумла 1.5

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Закрытнет заявок122 просмотра

Магазин http://shutnik(.)com(.)ua нужно качественно почистить дубли страниц, которые создаёт Джумла, возможно придётся это делать вручную в Гугл Вебмастере.

Joomla
13 лет назад
Sallah
47 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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