Создать модуль погоды и встроить в дизайн ICMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка107 просмотров

Нужен модуль погоды для Instant CMS. Погоду можно парсить с гистметео или метеоинфо.

Модуль нужно встроить в дизайн сайта.

На сайте установлена Instant Maps. При выборе категории города должна отображаться погода именно для этой категории.

13 лет назад
3aaaaaa3
Фёдор 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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