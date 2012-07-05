Интегрировать WordPress в существующие сайты

Имеется 30 сайтов. Вот 5 из них:

1. belaya-tserkov-jobs.com.ua

2. cherkassy-jobs.com.ua

3. chernigov-jobs.com.ua

4. chernovtsy-jobs.com.ua

5. cherson-jobs.com.ua

Задачи:

1. Необходимо к каждому из сайтов прикрутить раздел для статей на Wordpress. Сам Wordpress можно установить один раз, и сделать так, чтобы все сайты его использовали (многосайтовый вордпресс). Если опыта с многосайтовым вордперссом нет, то подойдет и реализация отдельного вордпресса под каждый сайт.

2. На главную страницу каждого сайта вывести ссылку на раздел статей

3. Сделать блок вывода последних 5 статей из Wordpress на главной странице каждого сайта.

Жду цен и сроков. Вопросы - в личку. Спасибо.