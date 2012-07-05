Интегрировать WordPress в существующие сайты

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки122 просмотра

Имеется 30 сайтов. Вот 5 из них:

1. belaya-tserkov-jobs.com.ua

2. cherkassy-jobs.com.ua

3. chernigov-jobs.com.ua

4. chernovtsy-jobs.com.ua

5. cherson-jobs.com.ua

Задачи:

1. Необходимо к каждому из сайтов прикрутить раздел для статей на Wordpress. Сам Wordpress можно установить один раз, и сделать так, чтобы все сайты его использовали (многосайтовый вордпресс). Если опыта с многосайтовым вордперссом нет, то подойдет и реализация отдельного вордпресса под каждый сайт.

2. На главную страницу каждого сайта вывести ссылку на раздел статей

3. Сделать блок вывода последних 5 статей из Wordpress на главной странице каждого сайта.

Жду цен и сроков. Вопросы - в личку. Спасибо.

WordPress
13 лет назад
parse
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

pav
39 лет
21 год в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$125
2 дня
Отработал на твердое 5+. Точно выдержал все сроки. Постоянно держал в курсе процесса. Проблем с коммуникацией я не заметил. Павел, еще раз спасибо за работу.
Заказчиком остался доволен. Четкая постановка задачи, отличная коммуникабельность, пунктуальность в оплате. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

pav
39 лет
21 год в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад