Тризно Павел Андреевич
род. 23.01.1986,
ИНТЕРЕСЫ
Освоение новой техники и технологий. Расширение знаний в области компьютерной техники и технологиях.
OpenSource, Linux, PHP, MySQL, Solr, Dojo
ОБРАЗОВАНИЕ
Период: 01.09.2003 - 2008
Учебное заведение: Филиал Санкт-Петербургского Морского
технического университета - СевМашВТУЗ
Специальность: Програмное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем (220400)
Квалификация: Инженер-Программист
ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Иностранные языки: Владею техническим английским, могу читать и переводить техническую литературу.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$125
10 баллов
11 лет назад
Отработал на твердое 5+. Точно выдержал все сроки. Постоянно держал в курсе процесса. Проблем с коммуникацией я не заметил. Павел, еще раз спасибо за работу.
Ответный отзыв
Заказчиком остался доволен. Четкая постановка задачи, отличная коммуникабельность, пунктуальность в оплате. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.