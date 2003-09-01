pav

Павел pav

 
37 летРоссия/Северодвинск
19 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Тризно Павел Андреевич

род. 23.01.1986,

ИНТЕРЕСЫ

Освоение новой техники и технологий. Расширение знаний в области компьютерной техники и технологиях.

OpenSource, Linux, PHP, MySQL, Solr, Dojo

ОБРАЗОВАНИЕ

Период: 01.09.2003 - 2008

Учебное заведение: Филиал Санкт-Петербургского Морского

технического университета - СевМашВТУЗ

Специальность: Програмное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем (220400)

Квалификация: Инженер-Программист

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Иностранные языки: Владею техническим английским, могу читать и переводить техническую литературу.

PHPMySQLLinux
Отзывы заказчиков
parse
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$125
10 баллов
11 лет назад
Интегрировать WordPress в существующие сайты
Отработал на твердое 5+. Точно выдержал все сроки. Постоянно держал в курсе процесса. Проблем с коммуникацией я не заметил. Павел, еще раз спасибо за работу.
Заказчиком остался доволен. Четкая постановка задачи, отличная коммуникабельность, пунктуальность в оплате. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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