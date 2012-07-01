Генератор UserBar

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Завершен4 заявки125 просмотров

Необходимо создать скрипт для генерации UserBar как на сайте: http://userba.ru/

Сохраняться картинка должна на: http://imageshack.us/ (там есть специальный код: http://code.google.com/p/imageshackapi/downloads/list)

После чего должен появляться сгенерированный код для вставки на форум (BB коде) и сайт (HTML)

HTML
13 лет назад
leored
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
67 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

danlex
33 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$40
2 дня
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danlex
33 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад