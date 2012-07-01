Необходимо доработать скрипт калькулятора для каталога товаров.
Генератор UserBar
Необходимо создать скрипт для генерации UserBar как на сайте: http://userba.ru/
Сохраняться картинка должна на: http://imageshack.us/ (там есть специальный код: http://code.google.com/p/imageshackapi/downloads/list)
После чего должен появляться сгенерированный код для вставки на форум (BB коде) и сайт (HTML)
Выбранный исполнитель
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