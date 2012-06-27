Срочно внести правки на UMI

Необходимо:

1. Написать по шаблону title и description, keywords на серии манекенов (например, http://manekens.ru/katalog/manekens/natural_female/seduction1/ ).

2. Написать по шаблону title и description, keywords на товары, которые открываются во всплывающем окне (например, http://manekens.ru/katalog/manekens/natural_female/seduction1/sdf-1m-80-c-calia-ccm/).

3. Сделать товары не в всплывающем окне, а нормально- на своей странице отдельной для каждого товара с ссылкой вида http://manekens.ru/katalog/manekens/natural_female/seduction1/sdf-1m-80-c-calia-ccm/

4. Настроить ответ сервера на выдачу ошибки 404. Пример http://manekens.ru/katalog/manekens/natural_female/ghjghjgjhgjhghhjjj , отдает код 301.

Сайт, как Вы поняли, http://manekens.ru

Работы проводить на своем сервере с дальнейшим переносом на сайт (или работы по вечерам и ночам прям на сайте с гарантией технической исправности).

Сроки- прошли уже давно, предыдущий программист отказался от этого задания ввиду большой загруженности.

В дальнейшем постоянное сотрудничество по правкам и необходимым изменениям на 2 сайтах на UMI.