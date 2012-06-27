Создание сайта

Требуется перенести сайт на новый движок.

На сайте сейчас примерно 2500 страниц. Планируется пополнение страниц до 10000 и более.

Требования к движку:

- Удобная и понятная админка

- широкий набор дополнений

- Способность быстро работать при большом количестве посетителей

- автоматическая генерация урл-ссылок: сайт/категория/категория/категория/товар.html

Пишите предложения по CMS, срокам и цене.

Также при успешном выполнении задачи, есть проект до 100000 страниц.

Обращаться специалистов, имеющих опыт в создании таких проектов - указывайте ссылки на Ваши проекты