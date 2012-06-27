Работа с ShopCMS 3.0, небольшие коррективы. Нужно изменить преставления товара с вида представленного (рис. 1_1) на вид в котором присутствуют картинки товара (С этим товаром покупают) + (Другие товары этого раздела) (рис. ...
Доработки фотогалереи (Джумла)
На сайте http://armada-cms.saitof.ru
1. Реализовать фотогалерею с возможностью администрирования. (ссылка из раздела "ФОТОГАЛЕРЕЯ" меню в центре страницы). Внешний вид должен максимально соответствовать внешнему виду по ссылке http://armada.saitof.ru/complex/photo.html.
2. По умолчанию любое изображение контента стандартных внутренних страниц с текстом чёрно-белое, а, при наведениии мышки, становится цветным. Необходимо реализовать такой эффект для всех изображений контента стандартных внутренних страниц с текстом. Пример: http://armada.saitof.ru/otvethranenie-gruzy.html
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