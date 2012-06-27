Доработки фотогалереи (Джумла)

На сайте http://armada-cms.saitof.ru

1. Реализовать фотогалерею с возможностью администрирования. (ссылка из раздела "ФОТОГАЛЕРЕЯ" меню в центре страницы). Внешний вид должен максимально соответствовать внешнему виду по ссылке http://armada.saitof.ru/complex/photo.html.

2. По умолчанию любое изображение контента стандартных внутренних страниц с текстом чёрно-белое, а, при наведениии мышки, становится цветным. Необходимо реализовать такой эффект для всех изображений контента стандартных внутренних страниц с текстом. Пример: http://armada.saitof.ru/otvethranenie-gruzy.html