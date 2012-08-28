Работа с ShopCMS 3.0, небольшие коррективы.

Нужно изменить преставления товара с вида представленного (рис. 1_1) на вид в котором присутствуют картинки товара (С этим товаром покупают) + (Другие товары этого раздела) (рис. 2_2)

В предложении указывайте - цену, сроки. Если вы не знаете ShopCMS - заявку не оставляйте. Решение по работе принимаю быстро, оплата вебмани, приват24. Дополнительные фишки и улучшения мотивирую материально.

Общая цель - кардинально улучшить представление товара, категорий и даже главной страницы, частичное изменение дизайна. Если вы осилите- пишите свои конкретные предложения и видение. Оплату гарантирую $$$!!! Спасибо!