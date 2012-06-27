Absolute float menu на чистом js

Необходимо создать скрипт для генерации UserBar как на сайте: http://userba.ru/ Сохраняться картинка должна на: http://imageshack.us/ (там есть специальный код: http://code.google.com/p/imageshackapi/downloads/list) После чего должен появляться сгенерированный код для вставки на форум (BB ...