Необходим портал

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Собственно с единой авторизацией, должно выйти что-то по типу сайтов рбк и майл ру или и юа, только с перечисленными сервисами.

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