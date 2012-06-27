Программирование интернет-магазина + моб. версия

$820
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок144 просмотра

Есть более - менее готовое и довольно наглядное ТЗ с картинками и комментариями.

Интернет магазин аксессуаров для мобильных устройств. Дизайн готовится.

Обязательные требования:

1. мобильная версия

2. сайт должен быть очень дружелюбен к СЕО

3. популярная CMS! Самописные, студийные, редкие, экзотические не рассматриваем. Желательно бесплатная CMS, но не Joomla

Прошу меня заранее извинить, но заявки недавно зарегистрировавшихся, без единого отзыва, без портфолио рассматривать не смогу.

Joomla
13 лет назад
kakzhetak
Иван 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Работа с ShopCMS 3.0, небольшие коррективы

    $500

    Работа с ShopCMS 3.0, небольшие коррективы. Нужно изменить преставления товара с вида представленного (рис. 1_1) на вид в котором присутствуют картинки товара (С этим товаром покупают) + (Другие товары этого раздела) (рис. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Необходим портал

    Афиша с продажей билетов через вм с рецензиями заведений, каталог товаров с рейтингами магазинов+барахолка, каталог работы, раздел здоровья, гороскопы и погода, бронирование гостиниц, самолетов. Собственно с единой авторизацией, должно выйти что-то по типу сайтов ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка личного кабинета пользователя

    Приветствую, уважаемые разработчики. Для компании - центра изучения иностранных языков требуется разработка личного кабинета с функциями записи на индивидуальное обучение для студента и контроля этого процесса для администратора центра обучения. Предполагается ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта

    Требуется перенести сайт на новый движок. На сайте сейчас примерно 2500 страниц. Планируется пополнение страниц до 10000 и более. Требования к движку: - Удобная и понятная админка - широкий набор дополнений ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оптимизация некоторых элементов сайта под айпад

    Добрый день, коллеги! Необходимо оптимизировать код сайта под айпад, так как работа некоторых элементов тормозит (точнее даже оптимизировать код элементов, которые тормозят). На обычном компьютере сайт работает нормально. Требования к специалисту: умение работать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Генератор UserBar

    Необходимо создать скрипт для генерации UserBar как на сайте: http://userba.ru/ Сохраняться картинка должна на: http://imageshack.us/ (там есть специальный код: http://code.google.com/p/imageshackapi/downloads/list) После чего должен появляться сгенерированный код для вставки на форум (BB ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработки фотогалереи (Джумла)

    На сайте http://armada-cms.saitof.ru 1. Реализовать фотогалерею с возможностью администрирования. (ссылка из раздела "ФОТОГАЛЕРЕЯ" меню в центре страницы). Внешний вид должен максимально соответствовать внешнему виду по ссылке http://armada.saitof.ru/complex/photo.html. 2. По ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка гео-сервиса на Битрикс CMS

    $2500

    здравствуйте требуется специалист/специалисты для разработки сервиса создания маршрутов с помощью API google map на основе битрикс.бизнес cms. от вас основные навыки: 1. работы с гугл апи 2. работы ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад