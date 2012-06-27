Доработать скрипт загрузки XML файла в БД

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка93 просмотра

Есть скрипт пример скрипта для загрузки XML файла в БД,

1. Сделать кодировку страницы вывода скрипта в браузере в УТФ8

2. Добавить недостающите теги для импорта

3. В ходе правки в скрипте гдето допущена ошибка, сделать чтоб скрипт работал.

13 лет назад
Jin-Roh
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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