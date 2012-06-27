Создать доску объявлений под maxsite

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Закрыт1 заявка133 просмотра

Интересует цена создания плагина "доски объявлений " и "Каталога организаций для CMS MAXSITE

Цена, сроки.

Пример доски jboard, но необходим плагин.

13 лет назад
gef
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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