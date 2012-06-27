WebOrganizer - сайт для организации торжеств

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок149 просмотров

Функциональное наполнение и трудозатраты соизмеримы с wedding.com

Технологии: MySQL, PHP, Ajax (Yii, Dojo)

Дизайн разрабатывается отдельно

AJAXMySQLPHPYii
13 лет назад
shaman_
С.Ю. 
41 год
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров